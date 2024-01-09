09 января 2024, 18:48
Мирный житель погиб при обстреле Горловки со стороны ВСУ
В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель, сообщил в Telegram-канале мэр Иван Приходько. Украинские боевики нанесли удар по жилому массиву с применением кассетных боеприпасов.
По информации представительства ДНР в СЦКК, ранения получила пенсионерка.
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Приходко сообщил, что под огонь ВСУ попал массив «Строитель». В результате оказалось повреждено здание Центра детского творчества. Ущерб зафиксировали и в нескольких жилых домах: местные жители сообщили о выбитых стеклах.
Накануне украинские боевики нанесли удар по Горловке, используя снаряды «натовского» калибра.
ВСУ регулярно бьют по населенным пунктам Донбасса. Перед Рождеством они совершили массированный обстрел Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватского района. В результате атаки два человека погибли, еще девять пострадали.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные, ведущие обстрелы городов с 2014 года, в последние недели «перешли грани» в совершении военных преступлений.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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