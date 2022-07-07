Мирный житель погиб под обстрелом ВСУ населенного пункта Мироновский

Украинские войска обстреляли населенный пункт Мироновский. В результате один человек погиб, семеро ранены, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

За сутки 6 июля Вооруженные силы Украины дважды обстреляли населенный пункт Мироновский, который находится в Горловско-Енакиевской агломерации ДНР недалеко от границы с ЛНР. Военные выпустили пять мин калибром 120 миллиметров. В результате погиб один мирный житель, семь человек получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, над населенным пунктом Стаханов в ЛНР силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету «Точка-У». Фрагменты корпуса упали и повредили четыре гаража в кооперативе «Северяночка», две машины, скутер и велосипеды.