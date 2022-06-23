23 июня 2022, 07:18
Мирный житель ЛНР погиб при обстрелах со стороны ВСУ
Один мирный житель погиб при обстрелах Луганской Народной Республики со стороны вооруженных формирований Украины 22 июня. Это следует из сводки представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.
За прошедшие сутки украинские военнослужащие обстреляли ракетой «Точка-У» населенный пункт Стаханов, повреждения получили пять жилых домов.
Известно, что украинские военные атаковали мирный город со стороны Краматорска.
Тем временем силы ЛНР при поддержке российских войск освободили Тошковку, приступили к боям за Малую Камышеваху, которая является пригородом Золотого, и двинулись в сторону Лисичанска.