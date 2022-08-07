Мирный житель ДНР подорвался на мине «Лепесток»

Мирный житель Донецка пострадал, наступив на запрещенную мину «Лепесток», выпущенную украинскими боевиками. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Сегодня утром на противопехотной мине „Лепесток“ во дворе частного дома по адресу: ул. Добронравого, 9, минно-взрывную травму правой стопы получил мужчина 1959 г. р. Госпитализирован в городскую больницу № 17», — написал он.

Украинские войска утром в очередной раз нанесли удар по Донецку. Согласно информации Кулемзина, разрушения получили частные дома по улице Новикова, повреждено остекление и кровли.

Кроме того, снаряд нацистов попал в здание прямое попадание в здание административно-бытового комплекса ГП «Шахта«17-17 БИС», повреждена кровля здания.