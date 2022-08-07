Стало известно число подорвавшихся на минах «Лепесток» мирных жителей ДНР

Власти Донецкой Народной Республики зафиксировали 29 случаев подрыва мирных жителей региона на запрещенных минах «Лепесток», которые применяют украинские боевики. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Среди пострадавших есть один ребенок.

Заместитель председателя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что отечественное представительство передало в организацию документы с фотоматериалами о применении Украиной запрещенного вооружения.

Полковник в отставке, а также военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил «360», что ООН, скорее всего, никак не отреагирует на свидетельства военных преступлений украинских военных.

С этим мнением согласился политолог, кандидат исторических наук, а также научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин. При этом он предположил, что Россия в таком случае может отправить заявление о выходе из состава ООН.