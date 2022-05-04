Мирных жителей ДНР будут награждать особым образом

Власти ДНР могут разработать специальную награду для мирных жителей Мариуполя. Такое предложение озвучил глава республики Денис Пушилин в эфире радиопрограммы «Соловьев Live».

«Я бы здесь отдельно учредил некую гражданскую государственную награду для жителей Мариуполя, которые в этот непростой период пережили, очень стойко это прошли и сейчас не потеряли человечность», — сказал он.

Таким образом Пушилин ответил на вопрос ведущего программы Владимира Соловьева. Журналист спросил главу республики об особых наградах для мариупольцев, которые стойко перенесли издевательства «Азова»*.

В конце апреля власти ДНР утвердили медаль «За освобождение Мариуполя». Эту награду будут вручать непосредственно за освобождение города от националистов. Впервые эту медаль вручили 3 мая. Ею наградили более 90 военнослужащих, силовиков и спасателей. Награду вручал лично Пушилин вместе с вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.