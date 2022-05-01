Зеленский признал факт эвакуации мирных людей с «Азовстали»

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter спустя три часа подтвердил факт эвакуации мирных гражданских жителей с территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом он написал на странице в Twitter.

«Первая группа из 100 человек направляется в контролируемую зону. Встретим их завтра в Запорожье. Работаем вместе с представителями ООН», — сообщил он.

Днем 1 мая зону завода и прилегающей территории сначала покинула группа из 46 человек, а затем вышла группа из 40 человек.

Накануне с территории «Азовстали», контролируемой бойцами «Азова»*, вышли 25 человек.

Министерство обороны сообщало, что все эвакуированные люди отправляются в населенный пункт Безыменное в Новоазовском районе Донецкой Народной Республики, где им оказывают необходимую медицинскую помощь, обеспечивают горячим питанием и предоставляют ночлег.

Пресс-служба Народной милиции ДНР сообщала, что националисты предпринимали попытки выйти с «Азовстали», прощупывая возможные слабые места в кольце окружения.

*«Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.