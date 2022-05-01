Мирные жители в ДНР пострадали в результате очередного обстрела со стороны ВСУ

Украинские военные снова обстреляли территории, освобожденные силами ДНР. В результате пострадали восемь мирных жителей. Об этом сообщили представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении восьми мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) ранее освобожденных территорий», — сказано в сообщении СЦКК ДНР в Telegram-канале.

В Волновахском районе пострадал 44-летний мужчина, отмечено в заявлении. В Мариуполе ранения получили четыре мужчины в возрасте от 48 до 75 лет, также пострадали три женщины от 49 до 63 лет.

Накануне, 30 апреля, также восемь человек пострадали в ходе очередного обстрела со стороны украинских военных. Ранения тогда получили один мужчина и семь женщин.

Общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территории ДНР составляет 1301 человек, в их числе 67 детей, указывали в СЦКК ДНР.