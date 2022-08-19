Мирные жители погибли под обстрелами в Светлодарске

Под обстрелами украинских войск в Светлодарске Луганской Народной Республике за сутки погибли два мирных жителя, в том числе ребенок. Еще 12 человек получили травмы. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Боевики обстреляли республику трижды. Они выпустили три ракеты американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS, 12 снарядов РСЗО БМ-27 «Ураган» и пять артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров.

«В населенном пункте Светлодарск два мирных жителя погибли, в том числе один ребенок, и 12 человек получили ранения, а также повреждены четыре многоэтажных жилых дома и городская больница», — сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

В Лисичанске разрушили жилой дом и повредили здание станции скорой помощи, а в Стаханове — автошколу.

Утром 19 августа украинские военные обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. Погибла сотрудница городской управляющей компании. В момент атаки она работала на улице Беспощадного недалеко от детсада, коммунальной службы и отдела ЗАГС.