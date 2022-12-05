Спецоперация 05 декабря 2022, 23:29 Мирные жители не пострадали при попытке ВСУ атаковать аэродром под Рязанью Губернатор Малков: жители не пострадали при попытке ВСУ атаковать аэродром под Рязанью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские войска попытались с помощью дронов атаковать стоянку авиационной техники на аэродроме под Рязанью. Никто из местных жителей не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.

«По информации Минобороны, была совершена попытка киевского режима нанести удар беспилотниками. Но они были перехвачены средствами противовоздушной обороны ВКС России. <…> Гражданское население и объекты городской инфраструктуры не пострадали», — отметил глава Рязанской области.

Реклама

Жертвы и пострадавшие есть среди военных. Малков принес свои соболезнования родным и близким погибших.

Реклама

«Мы обязательно окажем всю возможную поддержку. Вопрос держу на личном контроле», — подчеркнул он.

Ранее «360» показал эксклюзивные кадры с контрольно-пропускного пункта на аэродроме под Рязанью. Там загорелся бензовоз. Согласно предварительным данным, погибли три человека, еще несколько получили травмы.