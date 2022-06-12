Мирные жители начали выходить с завода «Азот» в Северодонецке

Мирные жители стали выходить с территории северодонецкого завода «Азот» через неконтролируемую боевиками проходную. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

«Из „Азота“ начали выходить мирные жители! Через вторую проходную химобъединения „Азот“ стали выходить мирные жители. Эта проходная не контролируется боевиками», — написал посол в своем Telegram-канале.

Он добавил, что бойцы союзных сил встречают выходящих людей и отводят их в безопасное место. Остатки украинских формирований сконцентрированы в районе первой проходной завода. Они продолжают удерживать несколько зданий, где периодически слышны перестрелки.

«У них, по-прежнему, в заложниках могут находится несколько сотен мирных жителей. По мере сужения кольца вокруг боевиков мирные смогут выйти из своих убежищ. Союзные войска готовят транспорт для эвакуации», — заявил Мирошник.

Ранее посол отмечал, что бойцы ЛНР заблокировали на заводе «Азот» от 300 до 400 украинских боевиков. Они наладили связь с националистами и приступили к переговорам о безопасном выходе мирных жителей.