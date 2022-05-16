Мирные жители ЛНР получили медпомощь от врачей ЦВО России

Врачи Центрального военного округа России сотрудничают с гражданскими коллегами из ЛНР. Вместе они оказывают медицинскую помощь мирному населению республики. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Помощь оказывается также пленным военнослужащим ВСУ, оставленным своими командирами на поле боя после отступления», — сказали представители ведомства.

Для эвакуации солдат из зоны военных столкновений используется бронированный санитарный автомобиль «Линза».

Врачи делают не только перевязки, но и небольшие операции под местным наркозом. Также они проводят хирургические манипуляции под общей анестезией.

Также представители Минобороны России отметили, что медицинская помощь оказывается на высоком квалифицированном уровне. Для лечения военнослужащих у врачей есть медикаменты, оборудование и перевязочные материалы. Помощь раненым солдатам оказывают в стерильных условиях, с соблюдением санитарных норм.