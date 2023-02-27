Спецоперация 27 февраля 2023, 08:48 Мирное население Артемовска утратило доступ к медпомощи Советник врио главы ДНР Кимаковский: мирное население в Артемовске лишилось медпомощи РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мирное население на подконтрольной Украине части Артемовска в Донецкой Народной Республике почти потеряло доступ к медицинской помощи. Об этом РИА «Новости» сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Только сами украинские военнослужащие имеют доступ к медицинской помощи в Артемовске. Для мирного населения такой возможности практически нет», — сказал он.

Реклама

Артемовск расположен к северу от Горловки. Город является крупным транспортным узлом по снабжению украинских военных в Донбассе.

Реклама

Ранее Кимаковский сообщал, что бойцы группы «Вагнер» начали штурмовать позиции ВСУ практически в центре Артемовска. По его словам, говорить об оперативном окружении группировки националистов в городе пока рано.

Боевики прокладывают полевые дороги, чтобы обеспечить снабжение боеприпасами и военной техникой.