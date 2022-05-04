Мирная жизнь начала возвращаться в Мариуполь

Нормальная, мирная жизнь стала возвращаться в Мариуполь. Например, дети спокойно катаются на велосипедах у разрушенного театра, который находится в центе города. Об этом сообщило РИА «Новости».

Еще несколько недель назад драмтеатр был в зоне ведения активных боевых действий. Туда нельзя была проехать, мирные жители сидели в подвалах домов. Сейчас обстановка в городе немного улучшилась. Дети не боятся выходить гулять и на одну из центральных площадей города.

Мариуполь на момент провозглашения Донецкой Народной Республики в 2014 году являлся вторым по численности городом в ДНР после Донецка. В июне того года силовики начали контролировать город. Однако 7 марта 2022 года в ходе спецоперации РФ на Украине замкомандира батальона «Восток» Александр Семенов сообщил, что Мариуполь окружен, проходит зачистка ряда районов.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 16 апреля заявил, что вся городская территория зачищена от украинских националистов, военных и иностранных наемников.