26 декабря 2022, 23:12
Мирная жительница Донецка получила ранение в ходе обстрелов ВСУ
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении женщины в Петровском районе в ходе обстрелов ВСУ
Мирная жительница Донецка получила ранениев ходе обстрела украинскими боевиками Петровского района. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«Женщина 1993 года рождения получила ранение в результате обстрела Петровского района», — написал он.
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Помимо этого, снаряды националистов повредили кровлю одного из многоэтажных жилых домов, добавил мэр.
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Совместный центр контроля и координации прекращения огня сообщал в Telegram-канале, что украинские военнослужащие в понедельник обстреляли Петровский район артиллерийскими снарядами 155 миллиметров.
Петровский район расположен в западной части столицы республики, это самая отдаленная часть Донецка от центра.
В субботу, 24 декабря, Кулемзин сообщал, что в Петровском районе под обстрел ВСУ попало отделение Республиканского травматологического центра. Снаряды и осколки повредили остекление медицинского учреждения, никто из людей не пострадал.
ДНР
ВСУ
Донецк
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