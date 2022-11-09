Мирная женщина погибла в ЛНР после обстрелов ВСУ | 360°

Спецоперация 09 ноября 2022, 07:22 Мирная женщина погибла в ЛНР после обстрелов ВСУ СЦКК ЛНР сообщил о гибели женщины в Кременной после обстрелов ВСУ РИА «Новости»

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Жительница населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики погибла в результате обстрелов со стороны украинских военных. Об этом говорится в сообщении Совместного центра контроля и координации прекращения огня.

Речь идет о женщине 1958 года рождения. Также ранения получил мужчина 1983 года рождения, повреждения получил жилой дом.

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Кроме того, националисты ударили по населенному пункту Стаханов, выпустив две ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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Накануне официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщал, что российские военные отбили попытку наступления ВСУ на два населенных пункта ЛНР на Краснолиманском направлении.

Российские вооруженные силы, добавили в оборонном ведомстве, ликвидировали на этом направлении свыше 100 украинских военнослужащих, уничтожили пять боевых бронированных машин, два автомобиля ВСУ, один МТ-ЛБ, три танка, и два пикапа.