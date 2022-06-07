Мир устал от Украины. Придется бежать или договариваться

Российские вооруженные силы в ходе специальной операции в Донбассе существенно усилили давление на позиции украинских нацистов. Формирования ВСУ теряют боевой дух, а лидерам нацистов в Киеве остается лишь договариваться с Россией о мире либо бежать, заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Мощная работа

В разы увеличились площади поражения живой силы и военной техники ВСУ. Каждый день мы видим отчеты Минобороны, то 100 было объектов, то 200 <…> А вчера — 500. Мощная работа тактической авиации, артиллерии.

Источник фото: РИА «Новости»

Их просто стирают с земли, ВСУ теряют моральный дух. Те же Зеленский и Арестович начинают понимать, что начинается «зрада», после которой либо бежать, либо договариваться. Массированные обстрелы ведутся для завершения спецоперации в Донбассе и переключения на другие направления, например, Харьковское.

Контроль Херсона и Запорожья

Думаю, что Россия не будет обсуждать не только Херсон и Запорожье, но и все остальные области, которые попадут под контроль. Я ощущаю настроение у военных. Мне сказали, мол, если надо будет, то дойдем до Польши и рейхстага.

Источник фото: РИА «Новости»

Думаю, все области, которые попадут под контроль РФ, не вернутся Украине, страна потеряет государственность. Хочу, чтобы освобожденные регионы стали частью единого русского мира. Нам не нужно плодить эфемерные республики в будущем. Если у них есть желание, то их надо принимать в состав РФ.

Думаю, мы позже увидим заявления от других областей. Надеюсь, политикам виднее, как все будет, но чаяния народа — добить нацистов до конца. Не только на тех территориях, которые запланированы в рамках специальной операции.

Мир устал от Украины

Мир действительно устал от Украины — и уже давно. Ей пользуются определенные международные силы и подталкивают, чтобы страна билась до последнего украинца. Мы уже слышали заявления российских чиновников, что чем больше поставят РСЗО, то тем дальше мы отодвинем свою границу. Допускаю, что вплоть до границ НАТО. Нас уже ничего не должно останавливать.

Источник фото: РИА «Новости»

Если кто-то рискнет поставить такие дальнобойные установки, из которых обстреляют важные инфраструктурные объекты России с потерей мирного населения, то ответ будет ужасным. Можно допустить удары по центрам принятия решения не только Украины.