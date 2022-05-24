Мины ВСУ в море угрожают иностранным кораблям

Украинские военные заминировали выход в Днепро-Бугский лиман, который соединяет реку Днепр и Черное море. В результате этого Херсонский торговый порт оказался непригодным к использованию, торговое судоходство по Днепру также приостановлено, сообщили власти региона. По мнению военного журналиста, заместителя главного редактора «Литературной России» Алексея Борзенко, процесс разминирования может занять месяц. Далее — прямая речь собеседника «360».

Опасность подрыва

[Из-за минирования] порт не функционирует. Корабли не могут зайти, не могут выйти. Есть опасность подрыва. Мины — штука серьезная, они и так плавают по всему Черному морю. То, что [ВСУ] поставили у Одессы и штормом сорвало. Блуждающие мины аж у берегов Турции нашли.

Источник фото: РИА «Новости»

Что касается ситуации с Херсоном, сначала будут тральщики смотреть, потом — катера. Расчистят фарватер, разминируют все, что можно. Но это длительный процесс, не день и даже не неделя.

Здесь игра высокая, если на мине подорвется иностранный грузовой корабль, а в основном именно о них разговор, это серьезно

Пока специалисты до конца все не вычистят и не скажут, что можно заходить, пройдет большой промежуток времени, может уйти и месяц.

Нужно понимать, что мины бывают разные. Если ВСУ закладывают их, то они свои фарватеры знают, где надо ставить. Мины бывают блуждающие, есть те, которые могут лежать на дне, но при приближении корабля могут всплыть. Есть и те, которые не разминировать, и их приходится уничтожать на месте, если они всплывут.

Высокотехнологичных снарядов у ВСУ нет

Здесь речь о минах, которые стоят на якорях на определенной глубине, где-то метров пять от поверхности. Да, задача по разминированию предстоит долгая, но порт в итоге будет защищен.

Игрушки с взрывчаткой и другие провокации

Везде, где ВСУ уходят, они минируют все. Причем минируют очень грамотно, это даже наши саперы отмечали не раз. Вот пример: в госпитале могут лежать пациенты, среди которых с пулевыми ранениями где-то процентов 8-10, а 90% — с осколочными. Мины — это страшная вещь.

Источник фото: РИА «Новости»

Есть мина «Лепесток». Такие обычно разбрасывают с вертолетов. Датчики ее не берут, потому что она пластмассовая, но если на нее наступить, она отрывает пальцы. Поэтому у американских военных, например, обувь с металлической сеткой, которая не дает оторвать пальцы или пятку.

Украинцы оставляют много таких провокационных вещей

Вот лежит рожок от автомата, человек идет, видит его, берет себе, начинает его набивать патронами, а он взрывается, отрывает руки, выбивает глаза. Детские игрушки с взрывчаткой в городах оставляют. Ребенок берет какого-нибудь медвежонка, а он взрывается. В итоге он мертв. ВСУ много такой дряни оставляют.

Главная цель минирования

Закончатся боевые действия, закончится спецоперация, а разминирование на Украине будет продолжаться еще не один год. У мин есть приблизительные сроки службы. Это около 40 лет, потом тротил уже начинает разлагаться. Сейчас используются уже более современные виды взрывчатки, пластид.

Источник фото: РИА «Новости»

У них срок службы дольше. И когда сработают они — никому не известно

Из-за минирования выхода в Днепро-Бугский лиман, который мешает функционировать Херсонскому порту, нехватки продуктов в области быть не должно. Продовольствие завозят в основном железной дорогой или машинами. Тем более сейчас не всякий корабль зайдет даже в разминированный порт, пока еще логистические связи до конца не установлены.

ВСУ делали это с одной целью, чтобы наши военные корабли не подвозили новую технику и боеприпасы. То есть то же самое будет и в Одесском порту, и в Николаеве также будут минировать фарватеры, чтобы как можно сильнее затруднить продвижение наших войск и помешать освобождению городов. Ну они заминировали, значит, разминируем. Так что морским минерам Черноморского флота, в общем, задача поставлена будет большая.