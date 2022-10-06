Мусорщиков предложили освободить от частичной мобилизации | 360°

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Мусорщиков предложили освободить от частичной мобилизации

Минприроды России предложило дать мусорщикам бронь от частичной мобилизации

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Водителей мусоровозов и работников региональных операторов по обращению с отходами предложили освободить от мобилизации. Об этом говорится в письме замглавы Минприроды России Дмитрия Тетенькина. Его слова процитировал ТАСС.

По мнению представителя ведомства, работники отрасли обеспечивают стабильность системообразующих предприятий. До этого с аналогичной инициативой выступила ассоциация «Чистая страна».

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Ранее Минцифры России предложило дать отсрочку от мобилизации учителям информатики. В ведомстве отметили, что эти педагоги выполняют функции администраторов и поддерживают цифровую инфраструктуру образовательных учреждений.

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В России с пониманием отнеслись к решению руководства страны о частичной мобилизации. Многие готовы добровольно вступить в ряды Вооруженных сил. А те, кто не подпадают под категории призыва, помогают бойцам разными способами. К примеру, в Истре местный житель открыл пункт сбора помощи для мобилизованных.

Частичная мобилизация в РФ

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