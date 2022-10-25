Минометный расчет ЮВО уничтожил группу украинских боевиков в Запорожской области | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 08:24 Минометный расчет ЮВО уничтожил группу украинских боевиков в Запорожской области Народная милиция ДНР показала кадры боевой работы минометных расчетов в Запорожье

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Народная милиция ДНР показала кадры боевой работы минометных расчетов Южного военного округа в Запорожской области. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Минометчики поддерживают подразделения Вооруженных сил России во время боев, они помогают выявлять группы противника и подавляют их точным огнем.

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«Миномет используется чаще всего в качестве артиллеристской поддержки. Работаем каждый день. Средний расход — сто мин с одного орудия», — рассказал военнослужащий с позывным «Мотор».

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Ранее Министерство обороны России показало на видео боевую работу экипажей Су-34 Западного военного округа. В любую погоду, днем и ночью военные летчики выполняют боевые задачи по обнаружению и уничтожению наземных целей противника.

Военное ведомство также поделилось кадрами восстановления техники и вооружения военнослужащими ВС России в полевых условиях. По данным оборонного ведомства, ремонтные подразделения работают круглосуточно.