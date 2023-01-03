Спецоперация 03 января 2023, 20:40 Минометные атаки ВСУ назвали причиной большей части разрушений в Херсоне Врио губернатора Сальдо: минометные атаки привели к большинству разрушений в Херсоне РИА «Новости»

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Причиной большей части разрушений в Херсоне стали атаки со стороны мобильных минометных групп ВСУ. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«В Херсоне на сегодняшний день разрушения по большей части связаны с тем, что есть мобильные минометные группы, которые ездят по городу и, собственно говоря, наносят удары по знаковым объектам», — сказал он.

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По словам Сальдо, подобные обстрелы происходят уже не первый день. Причем украинские военнослужащие заходят в город только днем, так как боятся надолго в нем оставаться.

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«Они приезжают днем, отстрелялись, сделали свое мерзкое грязное дело и уезжают снова из города», — уточнил врио главы региона.

Он подчеркнул, что в 2023 году Херсон снова будет под контролем российский войск.

В конце декабря 2022 года Сальдо сообщал, что украинские военные обстреляли центр Херсона с целью обвинить в гибели мирного населения российскую сторону. Атаку он назвал террористической. Обстрел вели минометные подразделения ВСУ.