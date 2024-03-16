Спецоперация 16 марта 2024, 05:49 Минометчики ЦВО отразили контратаку ВСУ на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Российские минометчики остановили контратаку ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Получив данные от операторов БПЛА, сопровождающих штурмовые группы российских войск, минометчики ЦВО поразили группу мотопехоты украинских войск, планировавшую перейти в контратаку в ответ на продвижение штурмовых подразделений группировки „Центр“», — уточнило военное ведомство.

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Военнослужащие минометной артиллерийской батареи гвардейского мотострелкового полка Центрального военного округа (ЦВО) накрывали непрерывным огнем украинских боевиков. Несколько часов они обстреливали врага из 82-миллиметровых автоматических минометов «Василек».

Противник потерял эффект неожиданности и наступательную инициативу, а российские войска улучшили положение на передовой.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска оснащены дронами, FPV-беспилотниками, артиллерией и средствами радиоэлектронной борьбы, благодаря которым наносят удары по украинским позициям и наступают.