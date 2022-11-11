Спецоперация 11 ноября 2022, 09:57 Минометчики Южного военного округа перехватили диверсантов в Запорожской области РИА «Новости»: минометчики ВС России уничтожили диверсионную группу в Запорожской области РИА «Новости»

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Группа украинских диверсантов попыталась устроить нападение в Запорожской области. Минометчики Южного военного округа их остановили. Об обстановке на первой линии боевого соприкосновения сообщило РИА «Новости».

«Мы поддерживаем мотострелковые подразделения. Их боевые точки выявляются и уничтожаются», — рассказал журналисту командир боевого расчета.

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Диверсионную группу заметили на одном из направлений в Запорожской области. Минометчики отбили атаку, украинские военные погибли.

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Бойцы рассказали об обстановке. Они назвали ее стабильной, но все-таки тревожной. Вооруженные силы Украины готовятся к удару, в том числе по Энергодару, где находится Запорожская АЭС, и Бердянску. Российские войска контролируют около 70% территории Запорожской области. Киевский режим удерживает оставшуюся часть, в том числе Запорожье.

Член главного совета региона Владимир Рогов рассказал, что ВСУ привлекли в этот район тысячи наемников из Польши и Грузии. За киевский режим также воюют участники террористических группировок — в переговорах услышали арабскую речь.