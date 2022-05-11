Минобрнауки назвало сроки начала действия льгот для детей участников спецоперации

Правила приема в вузы детей военных, которые участвуют в спецоперации, начнут действовать с предстоящего учебного года. Об этом сообщило Минобрнауки РФ.

«Правила приема для детей военнослужащих начнут работать с предстоящего учебного года. Указ президента РФ распространяется на все российские вузы. Приемная кампания стартует не позднее 20 июня 2022 года», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки родных военнослужащих и сотрудников федеральных государственных органов, где возможна военная служба.

Российские вузы установят специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для поступающих, у которых родители принимают участие в спецоперации. Квота будет равна 10% от общего количества бюджетных мест, данных конкретному вузу.

Дети погибших и раненых смогут поступать в вузы без вступительных экзаменов. Исключение — дополнительные испытания в профессиональной и творческой направленностях.

Минобрнауки России обещало в течение месяца подготовить методические рекомендации по приему детей военных сотрудников других госорганов в пределах специальной квоты, а затем направить их в вузы.