Организованные США биолаборатории на Украине не имели достаточного уровня защиты для работы с опасными патогенами, что ставило под угрозу жизнь и здоровье персонала и несло риски для распространения заболеваний. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он подчеркнул, что, по официальным данным, на работу с опасными бактериями и вирусами имели право только три учреждения: Одесский противочумный институт, Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены, Центр общественного здоровья в Киеве.

О высоком риске биологических угроз из-за низкого качества работ при реконструкции американских биолабораторий заявляла Служба безопасности Украины.

Так, компания Black & Veatch отчиталась, что потратила на модернизацию трех ветеринарных лабораторий в 2013 году 37,8 миллиона гривен. Но в ходе проведенного аудита выяснилось, что фактическая стоимость работы больше почти на 18 миллионов гривен. Эту разницу перевели на счета фирм-однодневок «Голден Украина», «БК Профбудинвест», «Столичное торговое агентство». Это очередное подтверждение использования серых финансовых схем украинскими и американскими чиновниками.

Источник фото: Министерство обороны России

Кураторы из США требовали повысить уровень защиты в лаборатории города Мерефа в Харьковской области. Профильная организация заявила, что проект утвердить невозможно, но областная администрация подписала все документы и объект начал работать.

«Общие затраты Пентагона на его модернизацию составили около 15 миллионов долларов. Но куда реально ушли эти средства — неизвестно», — подчеркнул Кириллов.

Представитель Минобороны добавил, что в Минздрав Украины в своем докладе о работе противочумного института Одессы указал на нарушения хранения возбудителей опасных заболеваний, среди которых штаммы сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза и холеры.

В апреле 2017 года одна из сотрудниц института заразилась клещевым энцефалитом.

В прошлом году еще одна работница биолаборатории похитила несколько пробирок с опасными микроорганизмами.

«О последствиях подобных случаев можно только догадываться. Все нарушения происходили в период реализации американской программы по снижению биоугрозы. Это свидетельствует о том, что официально декларируемые цели Вашингтона — всего лишь ширма для реализации незаконной военно-биологической деятельности на территории Украины», — подчеркнул Кириллов.

Он добавил, что неаккуратное обращение с патогенами, непрофессионализм, коррупция властей и деструктивное влияние американских кураторов привели к реальной угрозе распространения опасных заболеваний среди жителей Украины и Европы.