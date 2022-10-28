Минобороны заявило о поражении шести пунктов управления ВСУ | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 14:30 Минобороны заявило о поражении шести пунктов управления ВСУ Минобороны: авиация, ракетчики и артиллеристы поразили шесть пунктов управления ВСУ РИА "Новости"

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Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки спецоперации на Украине поразили шесть пунктов управления ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ», — отметил Конашенков.

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Он уточнил, что пункты управления украинских войск были уничтожены в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Невское Луганской Народной Республики, Торское, Северск, Звановка Донецкой Народной Республики и города Николаев.

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Российские военные поразили 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 167 районах.

Удалось уничтожить и пять складов ВСУ с боеприпасами в окрестностях населенных пунктов Веселое, Давыдов Брод, Новая Каменка и Николаев.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области.