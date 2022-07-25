Минобороны заявило, что ВС России не атакуют гражданские объекты в ходе СВО на Украине

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев прокомментировал информацию о готовящейся провокации ВСУ с применением отравляющих веществ в Славянске. Он напомнил, что российские военные, а также войска ЛНР и ДНР не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры в ходе спецоперации на Украине, сообщил ТАСС.

«Призываем Организацию Объединенных Наций, Международный комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия немедленно оказать влияние на украинские власти и принять действенные меры, направленные на предотвращение этой провокации», — заявил Мизинцев.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) собрались взорвать емкости со 120 тоннами гексана в Славянске, сообщил Михаил Мизинцев. По его словам, готовящаяся провокация демонстрирует готовность украинских властей к убийству граждан страны.