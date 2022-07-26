Минобороны заявило, что к выполнению СВО привлекли лишь часть ВС России

Ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о якобы проведении мобилизации в России, заявили в Минобороны РФ. К выполнению спецоперации на Украине привлекли только часть вооруженных сил страны.

Численность задействованных войск в СВО достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

«Ни одно из спланированных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также военно-технического и международного сотрудничества Минобороны России не отменено и будет обеспечено необходимым личным составом, вооружением, военной техникой и материальными средствами», — добавили в Минобороны РФ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ), наоборот, испытывают нехватку кадров. Призывники бегут из страны, чтобы не воевать.