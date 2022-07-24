Минобороны заявило об уничтожении в порту Одессы военного корабля Украины

Российские военные ударом высокоточного оружия по судоремонтному заводу в порту Одессы уничтожили украинский военный корабль и склад с противокорабельными ракетами Harpoon, переданными США киевскому режиму. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он добавил, что удар также вывел из строя производственные силы завода, где ремонтировали и модернизировали корабли Военно-морских сил Украины.

Конашенков подчеркнул, что для удара по заводу российская армия использовала ракеты большой дальности морского базирования.

Также высокоточным российским оружием уничтожены украинские военные самолеты на аэродроме Канатово Кировоградской области.

СМИ сообщили о ракетной атаке по порту Одессы накануне. Заместитель официального представителя ООН Фархан Хак заявил, что Антониу Гутерриш назвал удар неприемлемым. Он добавил, что Россия, Украина и Турция должны выполнять обязательства, прописанные в соглашениях о транспортировке зерна.

Подписание соглашений о продовольственной сделке прошли в Стамбуле на этой неделе. Украина подписала трехстороннее соглашение с Турцией и ООН о вывозе зерна из трех портов. Такое же отдельное соглашение подписал министр обороны России Сергей Шойгу с представителями Турции и ООН.

Дополнительно Россия и ООН заключили меморандум о содействии организации по снятию ограничений Евросоюза и США по выводу на мировые рынки российского продовольствия и удобрений.