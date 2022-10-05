ВС России уничтожили ангар с украинскими Bayraktar из «Искандера» | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 15:08 Поделиться Telegram

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Viber ВС России уничтожили ангар с украинскими Bayraktar из «Искандера» Минобороны: ВС России уничтожили склад украинских Bayraktar из Искандера»

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ВС России высокоточным ударом ракетного комплекса «Искандер» в Николаевской области уничтожили украинский ангар с Bayraktar. Об этом сообщило Минобороны,

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