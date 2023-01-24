Спецоперация 24 января 2023, 12:07 Минобороны впервые показало, как российский танк с «Терминатором» поразили технику ВСУ Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинской бронетехники в зоне спецоперации

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Российские военнослужащие в лесном массиве поразили украинский танк. Видео от Минобороны показало РИА «Новости».

Бронетехнику ВСУ удалось заметить при помощи беспилотников. После этого российские военные решили обойти противника с фланга. Им помогала БМПТ «Терминатор».

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На кадрах видно, как российский танк и боевая машина «Терминатор» параллельно открыли огонь по технике противника. Затем подключился и беспилотник. Экипажу украинского танка ничего не оставалось, как убежать.

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Между тем Вооруженные силы России постепенно сдвигаются на север Запорожской области. При этом украинские войска несут большие потери как в живой силе, так и технике.

Во время наступательных действий на этом направлении российским разведчикам удалось вскрыть позиции украинских националистов, что позволит прорвать их оборону. Об этом журналистам заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Днем ранее российские войска освободили населенный пункт Краснопольевка в Донецкой Народной Республике.