Новую провокацию с целью обвинить военнослужащих РФ в ударах по гражданским объектам готовят в Одессе. Для этого в город прибыли два репортера CNN в сопровождении боевиков «Азова»*, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«В Одессу прибыли два репортера новостного канала CNN в сопровождении 10 военнослужащих националистического батальона „Азов“*. Запланирована видеосъемка подготовленных террористических актов на гражданских объектах, для последующего обвинения России в применении запрещенных методов ведения военных действий», — сказал генерал-полковник.

Эту и другие подобные провокации со стороны украинских властей о «бесчинствах русских» планируется в ближайшее время широко распространить через западные СМИ и интернет, отметил Мизинцев.

Он в очередной раз подчеркнул, что в ходе выполнения задач спецоперации российские военные «оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по гражданской инфраструктуре».

Накануне заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг информацию о продвижении ВСУ. Он пояснил, что украинские войска «как раз отодвигаются» из-за низкого морального духа и отсутствия должного обеспечения.

* Националистический батальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.