Украинские радикалы готовят очередные провокации. Они планируют взорвать мост через реку Янчур в Полтавке, а затем обвинить ВС РФ в ударах по транспортной инфраструктуре, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Информация размещена в Telegram-канале Минобороны России.

ВСУ продолжают использовать гражданское население как живой щит. В Харькове солдаты разместили пулеметы и ракетные комплексы в жилых домах, не позволив их жильцам эвакуироваться. Аналогично они действуют в Одессе: там боевики установили тяжелую артиллерию и РСЗО на территории школы. А в Славянске националисты оборудовали опорный пункт в приюте «Паруса надежды». Они насильно удерживают детей и воспитателей.

Минобороны Украины не исключило возможность нанесения ударов по Крыму ракетными установками HIMARS американского производства. При этом при получении вооружения Киев обещал США не применять его для обстрелов российской территории.