Спецоперация 25 февраля 2024, 15:02 Минобороны Украины заявило о несвоевременных поставках 50% западного оружия Глава МО Умеров: 50% западного оружия не поставляют Украине вовремя Staff Sgt. Marco Gomez/Keystone Press Agency/globallookpress

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Половина вооружения, которое выделяют Украине западные партнеры, не поступает вовремя. Об этом рассказал глава Минобороны страны Рустем Умеров в эфире украинского телеканала «Рада».

Подобные задержки приводят к потерям личного состава и территорий, подчеркнул министр.

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«Поскольку ситуация всегда динамичная, всегда меняется, то 50% не поступает вовремя», — объяснил он.

На Украине неоднократно заявляли, что ВСУ сталкиваются с дефицитом боеприпасов. Власти просят партнеров увеличивать и ускорять поставки снарядов, а также пытаются переложить на Запад ответственность за провалы украинской армии.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис ранее раскритиковал план президента Украины Владимира Зеленского, который заговорил о новом контрнаступлении. По словам американского военного, глава государства неадекватно оценивает состояние своей армии.