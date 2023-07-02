Спецоперация 02 июля 2023, 22:39 Минобороны Украины признало продвижение российских войск по четырем направлениям Замглавы Минобороны Украины Маляр: ВС РФ продвинулись на линии фронта на 4 направлениях РИА «Новости»

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Российские войска продвинулись по четырем направлениям на линии фронта, признала замглавы Минобороны Украины Анна Маляр. В Telegram-канале она написала, что «везде горячо».

По информации Маляр, российские войска продвигаются на Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях. Подразделения ВС РФ также наступают на Сватовском направлении, там ситуация очень сложная, написала замминистра. По словам Маляр, российская армия атакует Белогоровку и Серебрянку, там идут ожесточенные бои.

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Чиновница отметила, что ВСУ сталкиваются и интенсивным сопротивлением на Запорожском участке фронта.

Российское Министерство обороны ранее сообщило об успешном отражении атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. Противник наступал с использованием боевых бронемашин и пикапов, но после артиллерийских ударов ВС РФ боевикам Украины пришлось отступить.