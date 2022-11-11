11 ноября 2022, 02:17
Минобороны Украины обещало усилить ВСУ тысячами бойцов за время «зимней паузы»
Глава Минобороны Украины Резников заявил об усилении ВСУ после зимы
Украинские власти планируют усилить армию страны за время предполагаемой зимней паузы в боевых действиях. В ВСУ вернутся военнослужащие, проходящие подготовку в Великобритании. Об этом в интервью агентству Reuters заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
По его словам, предстоящей зимой активность боевых действий должна снизиться как с украинской, так и с российской стороны.
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«Мы будем использовать это время с максимальным результатом для наших вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления и для ротации, и мы хорошо их подготовим», — сказал министр.
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Он добавил, что к весне украинскую армию усилят тысячами солдат.
Ранее Резников сообщил, что на Украину доставили зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide. За предоставления вооружения он поблагодарил Норвегию, Испанию и США.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан анонсировал очередной пакет военной помощи Украине. Он отмечал, что предоставленная техника окажет критически важное значение в борьбе с беспилотниками.
Украина
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