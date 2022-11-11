Спецоперация 11 ноября 2022, 02:17 Минобороны Украины обещало усилить ВСУ тысячами бойцов за время «зимней паузы» Глава Минобороны Украины Резников заявил об усилении ВСУ после зимы РИА «Новости»

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Украинские власти планируют усилить армию страны за время предполагаемой зимней паузы в боевых действиях. В ВСУ вернутся военнослужащие, проходящие подготовку в Великобритании. Об этом в интервью агентству Reuters заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

По его словам, предстоящей зимой активность боевых действий должна снизиться как с украинской, так и с российской стороны.

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«Мы будем использовать это время с максимальным результатом для наших вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления и для ротации, и мы хорошо их подготовим», — сказал министр.

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Он добавил, что к весне украинскую армию усилят тысячами солдат.

Ранее Резников сообщил, что на Украину доставили зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide. За предоставления вооружения он поблагодарил Норвегию, Испанию и США.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан анонсировал очередной пакет военной помощи Украине. Он отмечал, что предоставленная техника окажет критически важное значение в борьбе с беспилотниками.