19 апреля 2023, 19:20
Минобороны Украины назвало бои под Артемовском «элементами контрнаступления» ВСУ
Замглавы Минобороны Украины Маляр не назвала конкретное место и время контрнаступления ВСУ
«Элементами контрнаступления» ВСУ можно считать бои под Артемовском, а также в районах Авдеевки и Красного Лимана, сказала замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, конкретного времени и места проведения операции нет и не будет, сообщил РБК.
Замглавы Минобороны рассказала, что анонсированное властями страны контрнаступление включает в себя «комплекс действий и мер», поэтому неправильно сводить разговор к какому-то конкретному направлению.
Реклама
«И собственно, активные штурмовые действия в Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. ред.), Марьинке на Авдеевском, Лиманском направлениях фронта тоже можно считать элементом контрнаступления», — подчеркнула Маляр.Украинские военные попробуют отвлечь внимание ВС России на Запорожском направлении, чтобы затем провести атаку в районах Угледара, Артемовска и Сватова, заявил журналист Андрей Коц. По его словам, в зоне проведения СВО наступило затишье и ВСУ начали привлекать артиллерию в тех районах, где прежде только отбивались. Так происходило в ДНР — возле населенных пунктов Павловка и Никольское.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Авдеевка
Артемовск
Реклама
Реклама