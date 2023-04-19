Спецоперация 19 апреля 2023, 19:20 Минобороны Украины назвало бои под Артемовском «элементами контрнаступления» ВСУ Замглавы Минобороны Украины Маляр не назвала конкретное место и время контрнаступления ВСУ РИА «Новости»

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«Элементами контрнаступления» ВСУ можно считать бои под Артемовском, а также в районах Авдеевки и Красного Лимана, сказала замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, конкретного времени и места проведения операции нет и не будет, сообщил РБК.

Замглавы Минобороны рассказала, что анонсированное властями страны контрнаступление включает в себя «комплекс действий и мер», поэтому неправильно сводить разговор к какому-то конкретному направлению.

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«И собственно, активные штурмовые действия в Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. ред.), Марьинке на Авдеевском, Лиманском направлениях фронта тоже можно считать элементом контрнаступления», — подчеркнула Маляр.