27 февраля 2023, 23:54
Минобороны Украины назвало Артемовское направление самым сложным для ВСУ
Замглавы Минобороны Украины Маляр назвала самым сложным для ВСУ Артемовское направление
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о тяжелой обстановке для украинских военных на всех направлениях. В своем Telegram-канале замминистра назвала ситуацию на передовой «сложной».
«Если коротко и простыми словами, то ситуация на фронте сложная», — написала замглавы украинского военного ведомства.
Реклама
Маляр отметила, что наибольшие трудности у ВСУ вызывает Артемовское направление. В этой местности российские военные наращивают интенсивность штурмовых действий. При этом ВС РФ используют «тактику истощения и тотального разрушения».
Реклама
Такими же словами на минувшей неделе описывал обстановку на Артемовском направлении президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал ситуацию городе «болезненной и тяжелой», однако подчеркнул, что украинские войска не будут защищать его «любой ценой».
Накануне подразделениями ЧВК «Вагнер» взяли под контроль микрорайон Ступки на севере Артемовска. Штурмовики также продвинулись в район города Ильиновка.
За Артемовск ведутся ожесточенные бои. Город является важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
Ранее военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил, что в ближайшие дни на фронте может случиться слом ситуации. Этому способствует тот факт, что ВСУ несут колоссальные потери. К тому же у них наблюдается нехватка боеприпасов.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
Реклама
Реклама