Спецоперация 27 февраля 2023, 23:54 Минобороны Украины назвало Артемовское направление самым сложным для ВСУ Замглавы Минобороны Украины Маляр назвала самым сложным для ВСУ Артемовское направление РИА «Новости»

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о тяжелой обстановке для украинских военных на всех направлениях. В своем Telegram-канале замминистра назвала ситуацию на передовой «сложной».

«Если коротко и простыми словами, то ситуация на фронте сложная», — написала замглавы украинского военного ведомства.

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Маляр отметила, что наибольшие трудности у ВСУ вызывает Артемовское направление. В этой местности российские военные наращивают интенсивность штурмовых действий. При этом ВС РФ используют «тактику истощения и тотального разрушения».

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Такими же словами на минувшей неделе описывал обстановку на Артемовском направлении президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал ситуацию городе «болезненной и тяжелой», однако подчеркнул, что украинские войска не будут защищать его «любой ценой».

Накануне подразделениями ЧВК «Вагнер» взяли под контроль микрорайон Ступки на севере Артемовска. Штурмовики также продвинулись в район города Ильиновка.

За Артемовск ведутся ожесточенные бои. Город является важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

Ранее военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил, что в ближайшие дни на фронте может случиться слом ситуации. Этому способствует тот факт, что ВСУ несут колоссальные потери. К тому же у них наблюдается нехватка боеприпасов.