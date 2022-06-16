Минобороны: украинские военные инсценировали удар по медучреждению в Одессе

Вооруженные силы Украины 11 июня инсценировали в Одессе удар по медицинскому учреждению, якобы нанесенный российскими военными. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«11 июня в Одессе специалистами 83 центра информационно-психологических операций ВСУ проведена постановочная съемка результатов удара по медицинскому учреждению (ул. Старопортофранковская, дом 46А), якобы нанесенного российскими Вооруженными Силами», — сообщил он.

Ранее постоянный представитель РФ в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявлял, что украинские военнослужащие в ходе конфликта в Донбассе использовали провокации с помощью химических веществ с целью втянуть альянс НАТО, вплоть до прямого военного вмешательства.

Также Шульгин предполагал, что одной из задач США является попытка обвинить Россию в применении оружия массового поражения и замести следы своей преступной деятельности на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что на Украину работает армия пиар-компаний. По его словам, в рамках «чудовищной информационной войны» распространяются «потоки лжи и фейки».