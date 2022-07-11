Минобороны Тайваня уличило западные СМИ во лжи о военной помощи Украине

Тайвань не поставлял на Украину минометы и боеприпасы к ним. Заявления западных СМИ являются домыслами, заявило Министерство национальной обороны.

«В соответствии с общей внешней политикой страны военная помощь Украине оказываться не будет. <…> Домыслы зарубежных СМИ не соответствуют действительности», — заявили в оборонном ведомстве Тайваня.

Военные обратили внимание на серийные номера боеприпасов, фотографии которых опубликовали журналисты. Номер партии отличается от метода кодирования национальной армии Тайваня. В ведомстве признали, что солидарны с украинским руководством и поддерживают контакт с Минобороны Украины, однако не поставляли минометы калибром 60 миллиметров.