Украинские боевики продолжают использовать здания медицинских учреждений для оборудования опорных пунктов и огневых точек и размещения тяжелого вооружения. Об этом рассказал на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что в Одессе подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт в здании онкологического диспансера, предварительно выгнав всех пациентов, включая тяжелобольных.

На территории поликлиники Краматорска в Донецкой Народной Республики украинские боевики разместили бронетехнику и артиллерию. Такая же ситуация сложилась в Лисичанске, только на этот раз украинские военные заняли здание больницы, а технику и огневые позиции артиллерии оборудовали во дворе.

В Славянске Донецкой Народной Республики местом размещения огневых позиций украинских вооруженных формирований стали территория противотуберкулезного диспансера и центральной городской больницы.

Мизинцев подчеркнул, что все факты нарушений киевским режим норм международного гуманитарного права остаются без внимания международных организаций. Он добавил, что Комитет Красного Креста под предлогом нестабильной ситуации прекратил поставки жизненно важных лекарств в республики Донбасса. Без необходимой помощи остались более 12 тысяч пациентов, что приведет к росту смертности и распространению заболеваемости.