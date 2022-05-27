Минобороны сообщило о взятых украинскими боевиками в заложники мирных жителях

Украинские боевики захватили птицефабрику в поселке Казачья Лопань Харьковской области и разместили в цехах и ангарах вооружение и военную технику. Персонал предприятия согнали в подвал, где сейчас насильно удерживают. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что это не единственный случай использования мирного населения украинскими националистами.

Представитель Минобороны отметил, что в Краматорске националисты создали опорные пункты в зданиях лицея и Центра профессионально-технического образования. Там они разместили артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня.

В помещениях учебных заведений удерживают местных жителей под предлогом обеспечениях их безопасности.

В Харькове боевики территориальной обороны оборудовали огневые позиции и снайперские точки в жилых домах, где продолжают находиться мирные люди. Эвакуацию жителей боевики не проводили.