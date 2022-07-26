Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в ДНР силами авиации ВКС России

За последние сутки ВСУ лишились склада боеприпасов в ДНР благодаря работе авиации ВКС России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В результате удара оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Зайцево Донецкой Народной Республики уничтожено более 70 националистов и склад боеприпасов», — сообщили представители ведомства.

Они добавили, что вооруженные формирования ВКС России ликвидировали артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, который базировался под Николаевом. По данным Минобороны России, потери личного состава и вооружения противника превысили 70%.

Также представители сообщили, что за последние сутки ВСУ лишились двух беспилотников. Их сбили российские системы ПВО в Харьковской и Николаевской областях. Также противник остался без нескольких единиц артиллерийских орудий. Среди них — четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-20, семь взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также девять взводов орудий Д-30.