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03 сентября 2022, 16:19

Минобороны сообщило об уничтожении РСЗО HIMARS под Константиновкой

Минобороны: ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS на Украине

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Российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня HIMARS на Украине, в районе Константиновки. Об этом сообщило Министерство обороны.

Военнослужащие ВС РФ также ликвидировали машину подвоза боеприпасов и около 30 человек боевого расчета.

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Кроме того, военные уничтожили три ракеты «Точка-У» в районах Червоный Маяк, Чернобаевка и Тягинка в Херсонской области, 60 снарядов РЗСО, среди них 44 — РСЗО HIMARS, 12 — «Ольха», четыре — «Ураган» в Херсонской и Запорожской областях.

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При помощи средств противовоздушной обороны российские военные сбили три беспилотных летательных аппарата, том числе Bayraktar TB2 в Херсонской области.

Специальная военная операция РФ на Украине

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