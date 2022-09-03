Важное 03 сентября 2022, 16:19 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны сообщило об уничтожении РСЗО HIMARS под Константиновкой Минобороны: ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS на Украине РИА "Новости"

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Российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня HIMARS на Украине, в районе Константиновки. Об этом сообщило Министерство обороны.

Военнослужащие ВС РФ также ликвидировали машину подвоза боеприпасов и около 30 человек боевого расчета.

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Кроме того, военные уничтожили три ракеты «Точка-У» в районах Червоный Маяк, Чернобаевка и Тягинка в Херсонской области, 60 снарядов РЗСО, среди них 44 — РСЗО HIMARS, 12 — «Ольха», четыре — «Ураган» в Херсонской и Запорожской областях.

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При помощи средств противовоздушной обороны российские военные сбили три беспилотных летательных аппарата, том числе Bayraktar TB2 в Херсонской области.

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