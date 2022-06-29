Минобороны сообщило об уничтожении двух взводов ВСУ в районе Авдеевки

ВC России высокоточным оружием ударили по двум артиллерийским взводам ВСУ в районе Авдеевки. Они занимались обстрелом населенных пунктов ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено два украинских взвода реактивных систем залпового огня „Град“ в районах Калинова, Александрова-Калиновска, а также два артиллерийских взвода в районе Авдеевки, обстреливавших населенные пункты Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков заявил, что ВКС России уничтожили четыре пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2» в Харьковской области. Под Харьковом уничтожены до ста боевиков нацбатальона «Кракен»*. Командование боевиков решило оставить позиции.

Российские военные также поразили высокоточным оружием базу ремонта техники ВСУ в Лисичанске, базу горючего в Николаевской области, восемь складов боеприпасов.

* Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.