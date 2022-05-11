Минобороны сообщило об участии стран НАТО в биологических проектах на Украине

Страны НАТО реализуют на Украине собственные военно-биологические проекты, среди них Польша и Германия. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, написала газета «Известия».

По его словам, Германия еще в 2013 году дала старт программе по биологической безопасности, к которой присоединились 12 стран, включая Украину.

В период с 2016 по 2019 год специалисты из университета микробиологии бундесвера отправили в лаборатории 3,5 тысячи проб сыворотки крови граждан, проживающих в 25 регионах Украины.

Также ведомство нашло подтверждение финансирования поляками медицинского института во Львове, на базе которого готовили специалистов, работающих с материалами двойного назначения.

Ранее Кириллов сообщал, что проводимая Россией специальная операция на Украине позволила пресечь преступления над мирными жителями.