Союзные силы взяли под контроль часть Николаевской области. В частности, удалось освободить населенный пункт Комсомольское. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство заявило, что Союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области. Это произошло в результате наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении.

«Взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области. Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров», — рассказали в министерстве.

Вооруженные силы России также нанесли удар о 2-му механизированному батальону 66-й механизированной бригады украинских военных в районе Новомихайловки. Батальон утратил боеспособность и понес серьезные потери.