Важное 14 апреля 2023, 15:19 Минобороны сообщило об интенсивных боях ЧВК «Вагнер» в Артемовске Минобороны: ЧВК «Вагнер» ведет интенсивные бои в западных районах Артемовска РИА «Новости»

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Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» проводят высокоинтенсивные бои для освобождения кварталов в западных районах Артемовска. Об этом сообщило Минобороны России.

«На Донецком направлении штурмовые отряды „Вагнер“ ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах города Артемовска», — отметили в ведомстве.

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Подразделения ВДВ помогают штурмовым отрядам, а также не дают противнику доставлять в город боеприпасы и вводить туда резервы. Самолеты ВС России выполнили 14 вылетов для поддержки штурмовых отрядов около Артемовска.

Всего за последние сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении до 340 военнослужащих. Также на Херсонском направлении ВС России ликвидировали до 35 националистов. Кроме того, уничтожены самоходная гаубица «Акация» и боевая машина РСЗО «Град» Вооруженных сил Украины.