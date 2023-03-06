06 марта 2023, 14:50
Минобороны сообщило об авиационных потерях ВСУ в зоне спецоперации за сутки
Минобороны РФ: ВСУ лишились двух самолетов и вертолета в зоне СВО за сутки
Истребительная авиация ВКС России уничтожила воздушную технику противника в районах Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в понедельник.
Воздушные силы Украины за сутки лишились самолета Су-27 в районе села Трудооленовка Запорожской области, вертолета Ми-8 в районе села Новопавловка ДНР и самолета МиГ-29 в районе города Красноармейска ДНР, уточнили в военном ведомстве.
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Всего с начала проведения спецоперации ВСУ потеряли: 396 самолетов, 217 вертолетов, 3345 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8192 танка и других боевых бронированных машин, 1054 боевые машины реактивных систем залпового огня.
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Тем временем в Артемовске ведутся ожесточенные круглосуточные бои. ВСУ пытаются вывести технику по единственно доступному для них пути, но российские войска не дают им осуществить этот план, постоянно простреливая колонну из боевых машин.
Минобороны РФ
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ВСУ
Артемовск
Запорожская область
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