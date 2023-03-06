Спецоперация 06 марта 2023, 14:50 Минобороны сообщило об авиационных потерях ВСУ в зоне спецоперации за сутки Минобороны РФ: ВСУ лишились двух самолетов и вертолета в зоне СВО за сутки РИА «Новости»

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Истребительная авиация ВКС России уничтожила воздушную технику противника в районах Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в понедельник.

Воздушные силы Украины за сутки лишились самолета Су-27 в районе села Трудооленовка Запорожской области, вертолета Ми-8 в районе села Новопавловка ДНР и самолета МиГ-29 в районе города Красноармейска ДНР, уточнили в военном ведомстве.

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Всего с начала проведения спецоперации ВСУ потеряли: 396 самолетов, 217 вертолетов, 3345 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8192 танка и других боевых бронированных машин, 1054 боевые машины реактивных систем залпового огня.

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Тем временем в Артемовске ведутся ожесточенные круглосуточные бои. ВСУ пытаются вывести технику по единственно доступному для них пути, но российские войска не дают им осуществить этот план, постоянно простреливая колонну из боевых машин.