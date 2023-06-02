Спецоперация 02 июня 2023, 15:08 Минобороны сообщило об активных боях в районе Авдеевки Минобороны: южная группировка войск ведет активные действия в районе Авдеевки в ДНР РИА «Новости»

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«Южная» группировка войск ведет наиболее активные действия на Донецком направлении в зоне проведения СВО, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, бои вели в районе Авдеевки.

«Подразделения отряда специального назначения „Ахмат“ продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении», — уточнил представитель министерства обороны.

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По его словам, российским военным удалось уничтожить более 50 бойцов ВСУ, четыре боевых бронированных машины противника, три гаубицы Д-20, два пикапа, две РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 американского производства и САУ Paladin из США.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях действовали подразделения группировки войск «Восток». Они поразили позиции ВСУ в районах Водяного, Павловки, Малой Токмачки и Щербаков. За прошедшие сутки ВС России уничтожили до 150 бойцов украинской армии.

В Харьковской области уничтожили склад с боеприпасами ВСУ, сообщил RT. Цель поразили в районе Кисловки.

Российские военные ударили по украинским системам ПВО, которые защищали важные объекты противника. В Минобороны РФ подчеркнули, что удары нанесли из высокоточного оружия большой дальности.